Gli Imagine Dragons infiammano l' Italia | annunciate due date imperdibili nel 2025 Come e dove acquistare i biglietti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) L'attesa è finita per i fanni degli. La band di Las Vegas, capitanata dal carismatico Dan Reynolds, ha annunciato due concerti esplosivi nel Bel Paese per l'estate. Preparatevi a un'esperienza sonora senza precedenti che farà tremare gli stadini. Leda segnare sul calendario Gliporteranno il loro rock alternativo in due stadini: mercoledì 18 giugnoallo Stadio Euganeo di Padova e sabato 21 giugnoallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Questi concerti promettono di essere veri e propri eventi epici, con la band pronta a scatenare l'energia che l'ha resa famosa in tutto il mondo.