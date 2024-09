Giuseppe Fiorello | La rivincita nella fiction Il fratello più grande finalmente sono io

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – “mia famiglial’ultimo nato, stavolta peròilmaggiore e per la prima volta ho capito cosa c’è dietro allo sguardo che Rosario ha sempre avuto per me: tenerezza e desiderio di proteggermi". A parlare è, attore, regista e produttore che da domani debutta su Canale 5 con laI fratelli Corsaro, per la regia di Francesco Miccichè. La serie (quattro prime serate) è tratta dai primi quattro romanzi della saga dei fratelli Corsaro (Newton Compton Editori) dello scrittore siciliano Salvo Toscano.minore dello showman Rosarioe della scrittrice e conduttrice televisiva Catena, Beppeè adesso il maggiore dei fratelli Corsaro, il cronista Fabrizio mentre l’attore Paolo Briguglia è il minore, l’avvocato Roberto.