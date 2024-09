Embrace the Adventure la collezione 24Bottles SS 24 25

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024), brand bolognese di design sostenibile, presenta lathe: sharing experiences” per l’Autunno Inverno 2024/25. La nuovadi, pensata appositamente per gli amanti dell’avventura, sia essa in contesti urbani o immersi nella natura, celebra lo spirito libero e il potere della condivisione delle esperienze con gli altri. “the” è laideale per coloro che amano abbracciare nuove sfide, non solo per arricchire le loro vite, ma anche per creare e rafforzare i legami all’interno dei loro circoli sociali e della comunità intesa in senso più ampio. Gli amanti delle nuove borracce prestano inoltre particolare attenzione a funzionalità, design e sostenibilità.