Cinema | Calzone e Folletto presentano a Napoli il film Sottocoperta

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gli attori Maria Piae Antonio, per la prima volta insieme sullo schermo, presenteranno il” in tre serate evento: il 10 settembre a Milano, presso ilAnteo CityLife, alle 21.15; l’11 a Roma, presso ilLux, alle 20.30; e, infine, il 12 a, presso ilMetropolitan, alle 21.00, alla presenza di tutto il cast e la crew, con la partecipazione del cantante Andrea Sannino, che ha contribuito con un suo brano alla colonna sonora. La pellicola “” è una divertente commedia romantica che racconta come la magia delle relazioni può salvarci da noi stessi, dalle pressioni sociali e dalla solitudine forzata di una vita ‘sotto coperta’, uscendo finalmente alla luce. Persi tratta di “unche possa far sognare l’amore, inteso in senso largo e contro ogni stereotipo.