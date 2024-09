C’è chi lavora in polizia e fa la bulla con me Ci hanno detto che se non avessimo parlato mia figlia Denise sarebbe stata trovata | Piera Maggio furente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Èe delusa, ma ha la forza di combattere ancora. Dopo 20 anni. Perché l’amore per unanon si può spiegare a parole. In collegamento alla prima puntata della nuova stagione di Ore 14, ospite da Milo Infante su Rai 2, la mamma diPipitone – la bambina di quattro anni scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo – ha alzato la voce. Contro “gravi accuse morali senza fondamento”, contro chi, intorno a lei e alla sua famiglia “ha fatto terra bruciata” e, come scriveva pochi giorni fa in un post su Facebook, “non ha una coscienza”. “Oggi siamo qui a parlare di vent’anni fa e a difenderci dal nulla – ha dichiarato –. È un dolore che non si è mai attenuato, una storia mai chiusa”.