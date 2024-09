Bertolucci | Sinner? Vittoria da numero uno C’è una cosa che mi ha sorpreso – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ex tennista Paoloinai nostri microfoni: “ha dimostrato di essere il più forte. Coppa Davis? Scelta giusta” Il giorno dopo è ancora più bello. Jannikconquista gli US Open al termine di due settimane perfette. Unache conferma la crescita mentale da parte dell’altoatesino. Jannike Paolo(Lapresse/Ansa) – cityrumors.itDi questo, ma anche della scelta da parte di Jannik di non prendere parte, in accordo con Volandri e la Federazione, alla fase a girone della Coppa Davis ne abbiamo parlato incon l’ex tennista Paolo: “dauno. Su Djokovic e Alcaraz” Paolo, più che sulla finale contro Fritz, mi soffermerei sul cammino di Jannik. Uno Slam americano disputato con una grande maturità. “Dauno. Ladi Cincinnati gli ha dato grande fiducia.