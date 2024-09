Allerta meteo arancione oggi allarme nubifragi al Centro e al Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Il maltempo domina l’Italia, lunedì 9 settembre, e scatta l’e gialla – su diverse regioni per il rischio die temporali che dal Nord si sposta verso ile verso il Sud: dalla Lombardia al Lazio e Sicilia, da Milano a Palermo passando per Roma, colpita da un temporale già durante la tarda serata di domenica a la notte. Dove scatta l’L’estate e il caldo afoso sono destinate a diventare un ricordo, con il sensibile calo delle temperature che risparmierà parzialmente solo il Sud. La perturbazione che ha lasciato il segno già domenica 8 settembre, daamplia il proprio raggio di azione e si sposta. I temporali fanno scattare l’, secondo il bollettino della Protezione Civile, in Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto.