VIDEO Ragazzo incappucciato rapina un bar il video sui social

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Un, pistola in mano, fa irruzione in un bar che si trova nei pressi dell‘imbocco autostradale dei paesi vesuviani. Punta l’arma contro i presenti e i dipendenti del bar intimando di consegnargli i soldi dell’incasso. Va dietro la cassa, arraffa quel che può e si dilegua. Le immagini dellavengono registrate dal circuito disorveglianza e inviate al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che le pubblica sui suoi profili, così come un altro filmato che riguarda una tentataavvenuta all’uscita Centro Direzionale della Strada stal 162. In questo caso un furgone affianca una Smart. Scende unche tenta unama la vittima riesce a fuggire.