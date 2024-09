Scambio con il Napoli saltato giocherà con Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Quest’estate ilera stato inserito nell’operazione di, poi la trattativa è saltata: può giocare condalla prossima settimana La chiusura tardiva del calciomercato turco sta permettendo alle società di Serie A di liberare slot occupati da esuberi. È successo in particolare con il, che dopo aver visto sfumare la pista araba e quella inglese, è riuscito a cedere in prestito Victoral Galatasaray. Certo, il club azzurro non è riuscito a liberarsi del cartellino dell’attaccante nigeriano ma, attraverso un accordo che permette alla società di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2027 in caso di mancata cessione entro giugno 2025, De Laurentiis si è concesso la possibilità di darlo via in prestito con ingaggio pagato dai turchi.