Regolamento di conti in strada a Stradella | sette feriti uno accoltellato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)(Pavia), 8mbre 2024 - Maxi rissa con 7, uno anche. È successo verso le mezzanotte tra sabato e oggi, domenica 8mbre, in via Pozzone a. Gli accertamenti dei carabinieri, della compagnia di, sono ancora in corso per ricostruire l'accaduto e individuare le responsabilità. Al momento non sono note le cause scatenanti di quello che però pare undio almeno uno scontro tra due gruppi di nazionalità diverse, egiziani contro albanesi. Con tutta probabilità i coinvolti erano ben più numerosi deirimasti sul campo della vera e propria battaglia: chi non ha riportato conseguenze gravi che lo hanno bloccato sul posto è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri.