Quando inizia È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici | le novità

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 8 settembre 2024)sta per tornare alla conduzione di È: la stagione televisiva 2024/2025 è ormai (quasi) del tutto ricominciata. L’appuntamento con lastato uno dei più attesi dagli italiani, sin dalla Prova del Cuoco. E, tra una ricetta e l’altra, c’è spazio per i giochi, con alcuneconNon è stato un periodo facile per: si è dovuta sottoporre a un intervento d’urgenza per rimuovere una cisti, dopo aver fatto anche un’operazione per l’asportazione delle ovaie. A Oggi, ha spiegato le sue condizioni: “Sulle prime non avevo afferrato la situazione e pensavo che mi sarei operata dopo le vacanze estive. Invece, i medici mi hanno spiegato che quella cisti era un tumore, andava tolta e analizzata entro 20 giorni al massimo”.