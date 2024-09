Oroscopo Paolo Fox settimana dal 9 al 15 settembre 2024 con classifica stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 8 settembre 2024) Tra la novità dellasi segnala l'ingresso di Mercurio in Vergine. Cosa ha in serbo l'diFox dal 9 al 15? Passione e sensualità avvilupperanno l'animo della Bilancia, mentre lo Scorpione avrà delle giornate intriganti. Bene anche il Pesci che farà degli incontri inediti. Nella casa del Cancro ci sarà aria di tensione, ed anche il Sagittario avrà la sua bella gatta da pelare. Approfondiamo.leFox dal 9 al 15: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: è un periodo in cui i sentimenti scivolano in secondo piano. C'è ben altro nella tua testa e questo comporta un calo della passione. Lavoro: potresti ottenere una risposta. Fortuna: le giornate al top saranno quelle di mercoledì e giovedì. ???? Toro - Amore: le scelte che fai contano. Ricaricati e affronta le problematiche di coppia.