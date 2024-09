MotoGp Misano | Marquez vince ancora Dietro di lui Bagnaia e Bastianini Martin solo 15

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Ci pensa la pioggia, o meglio qualche goccia di pioggia, a decidere il gran premio di San Marino ae a stravolgereuna volta la classifica del mondiale. Are, per la seconda volta in due gare, è Marcin sella alla Ducati del team Gresini che approfitta della indecisione di Peccosulla pista inumidita nei primi giri e conquista la prima posizione per mantenerla fino a fine gara.di lui proprioed Enea. Chi paga il prezzo più grosso però sono le due Ducati del team Pramac: Morbidelli cade in curva ed esce dopo due giri.opta per il cambio moto credendo nel diluvio e si ritrova in fondo allo schieramento.