Moto2 GP San Marino 2024 risultati e ordine di arrivo | successo di Ogura davanti a Canet terzo Arbolino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Aisi aggiudica il Gran Premio di Sandella, al termine di una gara spettacolare sul circuito di Misano Adriatico. Alle sue spalle c’è lo spagnolo Aron, mentre sale sul podio anche l’italiano Tony, in terza posizione. Sfuma un buon risultato invece per Celestino Vietti, che esce di scena a tre giri dal termine mentre stava duellando per il podio proprio con. Ilodierno consente giapponese della MT Helmets MSI di scavalcare il compagno di squadra Sergio Garcia e di portarsi così al primo posto della classifica iridata. Di seguito l’d’completo.DIGP SANA.A.T.M. Gonzalez J. Dixon F. Aldeguer F. Salac D. Moreira A. Arenas D. Binder S. Agius S. Garcia J. Roberts S. Chantra M. Ramirez A. Sasaki J. Alcoba B. Baltus D. Oncu B. Bendsneyder I. Guevara D. Foggia M.