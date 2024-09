L’aquilone vola sempre più alto | tutti al lavoro per la 70ª edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024), ini sensi. A Urbino si pensa alla settantesimae a quasi una settimana dalla gara c’è il commento definitivo: "Bilancio positivo per la 69ª Festa dal. La manifestazione dedicata al simbolo della città ducale sta crescendo e si sta arricchendo di iniziative, coinvolgendo un numeropiù importante di cittadini e suscitando l’interesse di visitatori e turisti. Rafforzata la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Urbino Servizi e Associazione delle Contrade per l’organizzazione", dicono da via Puccinotti. "Sono stati giorni intensi di iniziative, con la partecipazione di ospiti internazionali. Il progetto dell’Amministrazione è di potenziare la festa e farla conoscerepiù, per questo abbiamo registrato il marchio legandolo alla nostra città – dice il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –.