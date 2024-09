La rosa della vendetta | le anticipazioni trama e cast dell’ottava puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

La Rosa della Vendetta: le anticipazioni (trama e cast) dell'8 settembre

Stasera, domenica 8 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l'ottava puntata de La Rosa della Vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara.

Nella puntata di oggi Deva rifiuta il denaro offertole da Gulcemal e pretende invece che, nell'arco di tre giorni, lui trovi prove concrete del suo presunto operato come spia di Zafer. Gulcemal chiede quindi a Yelda di fornirgli il filmato dell'arrivo di Deva a casa di Zafer.