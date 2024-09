La folle dieta di Maria Callas | verità o leggenda?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 8 settembre 2024) Diva dal fascino e la voce inconfondibile,divenne protagonista anche di alcune storie sulla drastica perdita di peso. Qualcuno definisce la sua’, poiché si narra messa in pratica con metodi al limite. Protagonista a Venezia con il film, interpretato da Angelina Jolie, che porta il suo nome,è una diva senza tempo. Dal fascino e le corde vocali inconfondibili, la celebre artista fu nota anche per una drastica perdita di peso tra il 1952 e il 1954. In soli due anni, infatti, laavrebbe perso ben 36 chili ricorrendo a metodi che qualcuno ha definito persine folli.@Foto Crediti Ansa – VelvetGossipe la perdita di peso Senza dubbio,è una delle dive immortali. Soprano statunitense di origine greca, all’anagrafeAnna Cecilia Sofia Kalos.