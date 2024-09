La collaborazione dà altri frutti Saliceta ecco il nuovo campo in erba sintetica Una garanzia per la ’cantera’ dei gialloblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Il rapporto ditrentennale tra il Modena e la PolisportivaSan Giuliano si gode uncapitolo della sua storia. Con una doppia amichevole coi pari età del Rimini, le categorie Under 15 e Under 16 del settore giovanile canarino hanno inaugurato ufficialmente ilindella Polisportiva, il ’Manfredini’, ilprincipale della struttura sportiva. Intervento fortemente voluto e ormai necessario viste le condizioni del precedente manto erboso, sempre sintetico ma da qualche tempo non più consono alle prestazioni dei giovani calciatori.