Kraay ribadisce | De Vrij non importa l’età! È meglio di De Ligt

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ex giocatore olandese HansJr ha esaltato Stefan de. A detta sua, il difensore dell’Inter è il miglior centrale di difesa destro della nazionale orange. IL MIGLIORE ?jr ha esaltato le qualità dell’interista: «Non miaffatto che Stefan deabbia 31 anni. Lui è ed era un fattore stabile. Quando sarà di nuovo in forma, penso che sia un gioco da ragazzi rivederlo al centro accanto a Virgil van Dijk. Deè semplicemente migliore in questo momento. Sarebbe fantastico per Defacesse una gran partita martedì contro la Germania». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «De, non! Èdi De») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati