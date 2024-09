GP San Marino bis Marquez! Bagnaia 2 | errore clamoroso di Martin | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Marcvince a casa sua e anche a casa ‘nostra’. Dopo il trionfo ad Aragon, lo spagnolo si prende anche il GP di Sanin uno straordinario back to back. Secondo posto per Peccoche accorcia a -7 su Jorgeche mastica amaro a causa di undi strategia. Il racconto del GP di SanParte forteche blinda la prima posizione. Dietro le Pramac die Morbidelli che deve difendersi da Acosta. Contatto a centro gruppo fra Marce Bezzecchi. Contatto, sfiorato, all’inizio del giro successivo fracon lo spagnolo che evita il disastro per un soffio. Al 4° giro Acosta finisce fuori pista e regala la 4ª posizione a Bastianini. Al 7° giro arriva la pioggia e Morbidelli finisce fuori pista. Jorgeentra ai box per il cambio moto,no: lo spagnolo riparte 15°.