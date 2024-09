Forlì al debutto Miramari non si nasconde | Arriviamo al via nelle migliori condizioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Settembre, andiamo: è tempo d’iniziare. Tutto pronto al ‘Morgagni’ per la prima di campionato deldella nuova gestione, opposto oggi (ore 16) alla Sammaurese. Che magari non avrà l’appeal del Ravenna, ma di certo ha il potere di guastare il sonno del popolo biancorosso, memore di una compilation di precedenti agghiaccianti. Insomma, tocca stare in campana. "Giungiamo all’appuntamento, soddisfatti del lavoro svolto. Siamo pronti a competere e scenderemo in campo convinti delle nostre possibilità per fare risultato pieno", attacca il tecnico felsineo. Che non si cura troppo dei pascoliani: "Ne conosciamo la rosa e l’allenatore, certo, ma all’inizio della stagione le informazioni sul modo di giocare degli avversari sono molto frammentarie. Tendenzialmente, però, non guardiamo in casa degli altri: siamo molto più proiettati su noi stessi".