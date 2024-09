Carrarese mister Calabro riceverà la cittadinanza onoraria | la decisione dopo una grande impresa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2024) Antonioè stato uno dei principali protagonisti della cavalcata della: il tecnicolacome confermato direttamente dal club. “Calcio 1908 è lieta di annunciare che, in occasione dello svolgimento del Consiglio Comunale cittadino, convocato per giovedì 12 settembre alle ore 12:30 presso il Comune, il nostro allenatore Antonioladella nostra città, in riferimento alla storicache ha sancito la promozione in Serie B raggiunta al termine della stagione 2023/2024.