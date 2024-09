Calciomercato | Jonathan David occasione per il 2025 in tanti alla finestra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Diverse squadre sono già proiettate al mercato estivo. Una delle occasioni più grandi potrebbe essere. L’attaccante canadese del Lille è uno dei più grandi prospetti del panorama europeo e ha deciso di restare un altro anno in Francia per poi fare il definitivo salto di qualità. Rapido e bravo ad usare entrambi i piediera l’obiettivo principale di Ghisolfi per il mercato della Roma. Il suo rinnovo con il Lille non è certo e potrebbe essere un’a zero per diversi club. Inter e Juventus sono, ma anche West Ham e Manchester United.per il, inSportFace.