Atletica promossi gli ostacolisti a Brescia | Simonelli vince nei 110hs Folorunso si impone nei 400hs

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Allo Sky Wifi Grand Prix2024, in quella che è la prima edizione del meeting internazionale, tappa Bronze del Continental Tour, Lorenzoin 13.39 la gara dei, davanti allo statunitense Cordell Tinch, secondo in 13.49. Può sorridere anche Ayomide, chenei 400 ostacoli in 55.41 davanti alle belghe Hanne Claes (55.62) e Paulien Couckuyt (55.90). Quarta invece la statunitense ex primatista mondiale Dalilah Muhammad (55.99) e sesta la giamaicana Janieve Russell (56.13) preceduta dalla tedesca Elena Kelety (56.00). Secondo posto nel martello per la campionessa europea Sara Fantini che lancia a 70,25 sotto la pioggia. Davanti a lei solo la danese Katrine Koch Jacobsen (71,02). Negli 800 metri vinti dal keniano Timothy Cheruiyot (1:45.46) c’è il terzo posto delno Francesco Pernici in 1:45.89.