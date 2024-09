Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA VIA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE VERSO ANZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE SULLA METRO A CONTINUA IL CONSUETO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL GIOVEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER ...