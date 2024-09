Tutti a caccia di capi di lusso nei mercatini | su TikTok è tempo di thriftare Ecco cos’è il nuovo trend fashion che conquista la GenZ

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Se c’è una cosa di cui la Gen Z sembra essere ossessionata, quella sono i. La generazione nata con internet e cresciuta con i social e la globalizzazione ha invece riscoperto il piacere dello shopping non solo offline, ma per di più locale, del vintage e del second hand. Un’inclinazione che non sorprende se si pensa che è la stessa generazione che ha fatto della sostenibilità il suo vessillo. È tra i meandri delle bancarelle che nasce quindi ilsocial del. Un termine italianizzato derivato dall’inglese “thrift”, ovvero “risparmiare”. Ed effettivamente l’obiettivo di questi nuovi video virali su Instagram eè quello di accaparrarsi, tra gli stand di mercati e fiere,divintage o di seconda mano a prezzi stracciati.