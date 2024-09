Storia di Sabrina Carpenter e della costante ascesa delle popstar a fuoco lento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 7 settembre 2024) Quanti album ha pubblicato? Si potrebbe pensare che Short n' Sweet, il suo nuovo full-length, sia il primo. Dopo tutto, la prima volta che la maggior partepersone ha sentito parlare di lei è stato quest'anno, grazie ai suoi due inarrestabili singoli, Espresso e Please Please Please. Short n' Sweet, in realtà , è il sesto album di. L'artista è molto attiva: ha pubblicato il suo primo album a soli 15 anni, nell'ambito di una carriera come star di Disney Channel che comprendeva sia la recitazione sia la musica. Nessuna di queste produzioni, però, ha dato particolari risultati nelle classifiche. Solo al quinto album un singolo è entrato nella top 20 del Regno Unito. A differenza degli ultimi mesi, in cui ha occupato la prima e la seconda posizione per tre settimane consecutive.