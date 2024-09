Solofra piange Nicola il papà | Sarai per sempre nei nostri cuori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa notte in un tragico incidente è venuto a mancare il nostro amato figlio, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti. Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciaopernei“. E’ il messaggio pubblicato nelle scorse ore daldel giovane deceduto nell’impatto di questa notte sull’ A30 ha voluto salutare dal “cuore grande e amato da tutti”. La tragedia, intorno alle 4:00 circa del mattino, sulla A30 Caserta-Salerno, dove si è verificato l’incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio.Cucciniello viaggiava a bordo della vettura con due amici. Questi ultimi sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118.