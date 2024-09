Solo Taylor Fritz tra Sinner e il trionfo agli Us Open Finale domenica alle 20 italiane

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo la netta vittoria di ieri sera contro il britannico Draper (7-5, 7-6, 6-2) Jannikha davanti a sél’ultimo ostacolo per entrare ancor di più nella storia del tennis, primo italiano nelladegli Us8 di seradiaffronterà, vincitore dell’altra semi, il derby statunitense con Francis Tiafoe. Un incontro tiratissimo, come indica il punteggio: 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1. Nellaquindi giocherà “in trasferta” col pubblico tutto o quasi dalla parte del campione di casa, che Jannik ha incontrato in carrieradue volte, e sempre al torneo di Indian Wells: perdendo nettamente tre anni fa, ma battendolo lo scorso anno in modo altrettanto perentorio.