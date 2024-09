Slovenia-Kazakistan | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo B di Lega B di Nations League 2024/2025. Padroni di casa in cerca dei primi tre punti contro un avversario che ha decisamente poco da dire.si giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle 20.45 presso lo Stadion Stozice di Lubiana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli sloveni non sono andati oltre l’1-1 nella gara di esordio contro l’Austria, ottenendo comunque un pari prezioso. La Nazionale di Kek ha subito il modo di rifarsi sempre tra le mura amiche contro un avversario assai morbido Battuti abbastanza nettamente dai norvegesi per 3-1, i kazaki si troveranno di fronte un altro avversario di rango contro il quale proveranno a resistere, puntando tutto sul contropiede.