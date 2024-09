Serie C l’ACR Messina respira | 4-1 a un Taranto sempre più in crisi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo il 2-2 casalingo contro il Potenza e la netta sconfitta per 2-0 in trasferta a Cerignola,puòre nella gara casalinga contro il. La terza partita è quella buona per i peloritani, quella in cui arriva la prima vittoria stagionale. Netto 4-1 inflitto a unpiù indopo le vicissitudini societarie delle scorse settimane. Gara che, a dirla tutta, sorride agli ospiti in avvio: al 6? Ardizzone sorprende la retroguardia siciliana per lo 0-1 che fa mugugnare il Franco Scoglio. Al 19? Luciani firma il pari. Pronti via, nella ripresa Garofalo al 46? e poi Anatriello al 50? scacciano via i fantasmi di un nuovo, possibile, passo falso. Nel finale Frisenna cala il poker.sale a quota 4 punti, temporaneamente 4° in attesa dei restanti match della terza giornata diC Girone C.