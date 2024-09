L' uomo degli esposti | ecco tutte le baracconate di Angelo Bonelli in procura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Lui ne va fiero e lo ricorda ogni volta che può: «Mi chiamano il re».colpisce ancora. Come annunciato mercoledì sera, e poi comunicato urbi et orbi nella mattinata di ieri, il co-leader di Avs (l'altro è il suo sodale Nicola Fratoianni) alle 12 si è presentato al posto di polizia della Camera dei deputati, di fronte a piazza del Parlamento, per depositare la sua ultima fatica giudiziaria:tre paginette e undici allegati per chiedere alladi Roma di indagare sul “caso Sangiuliano”. Reati ipotizzati: indebita destinazione di denaro o cose mobili (articolo 314 bis del codice penale) e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (articolo 326). Oltre, naturalmente, a «tutti quei reati che nei fattidovessero essere ravvisati» dall'«illustrissimotore della Repubblica presso il tribunale di Roma».