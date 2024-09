Luna Rossa vince il round robin se…Le combinazioni e l’ipotesi spareggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Nonostante la sconfitta odiernaresta in testa alla classifica deldella Louis Vuitton Cup 2024 di vela, in corso a Barcellona, in Spagna: l’imbarcazione italiana conserva una vittoria di margine su INEOS Britannia, vittoriosa oggi nello scontro diretto, ma con una vittoria in meno in graduatoria.scenderà in acqua domani per l’ultima sfida: nella seconda regata in programma sfiderà gli elvetici di Alinghi Red Bull Racing. In precedenza si terrà l’altra regata valida per la classifica, che vedrà Orient Express Racing Team affrontare proprio INEOS Britannia. Gli azzurri scenderanno in acqua conoscendo già il risultato degli avversari: in caso di sconfitta dei britannici,sarà prima, altrimenti l’imbarcazione italiana dovrà battere gli elvetici perre ile scegliere l’avversario in semifinale.