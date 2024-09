LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | ultima giornata di Finali l’Italia vuole chiudere con il botto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.29 La squadraprovare ad avvicinare il primato di 39 medaglie di Tokyo, ma non sarà affatto semplice. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo. 17.27 Alberto Amodeo in evidenza nei 100 farfalla S8: l’azzurro ha siglato il miglior tempo di 1:04.48, tallonato dai cinesi Li Ting (1:04.50) e Wu Hongliang (1:04.59). Sarà una grande Finale. 17.24 Nei 200 misti SM10 Stefano Raimondi e Riccardo Menciotti hanno centrato l’accesso alla Finale, rispettivamente con il secondo (2:17.51) e quinto tempo (2:18.46). Il miglior riscontro delle heat è stato quello dell’australiano Col Pearse (2:16.19). 17.