Jennifer Lopez l’abito audace e rischioso per la premiere | Ben non si presenta nemmeno

(Di sabato 7 settembre 2024)ha fatto girare ben più di una testa al Toronto International Film Festival. Ci ha abituato ad entrate mozzafiato, come durante la sfilata Versace con l’indimenticabile abito jungle, e anche questa volta la star ha dimostrato di saper ancora dominare la scena anche mentre il gossip sul suo divorzio da Ben Affleck impazza. Ma facciamo un focus sulche si trova a metà strada tra la classica palla da discoteca specchiata e un’armatura medievale.che non passa inosservato: un revenge dress?cheha scelto per il red carpet è sicuramente, ma non privo di qualche rischio. Il design, firmato Tamara Ralph, è un tripudio di specchi argentati, che creano un effetto metallico scintillante, ma non necessariamente raffinato.