Italia c’è la svolta | Spalletti si convince e cala l’asso dalla manica

(Di sabato 7 settembre 2024) Un inizio shock non ha fermato l’di, che ha rifilato un tris alla Francia di Deschamps. Pochi cambi rispetto ad EURO2024, ma uno non è rimasto inosservato: l’intuizione del ct vince. Una Nazionale reattiva. Questo l’aggettivo più adatto per i ragazzi di, tornati sul rettangolo di gioco dopo la disfatta di Germania. Dopo un inizio traumatico per il gol di Barcola, il Parco dei Principi non ha potuto che sussultare per le tre reti messe a segno da Di Marco, Frattesi e Raspadori. Un tris che regala aglini i tre punti contro la temuta Francia, padrona di casa rientrata in campo dopo la semifinale europea persa contro la Spagna. Ma a fare contenti glini – ed il CT azzurro – non è stato solo il risultato. A sorprendere tutti è stata la scelta di, che ora ha a disposizione un asso nella