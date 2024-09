I film in uscita a settembre su Prime Video

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Ecco iinnel mese di2024 su. Il pubblico abbonato alla piattaforma streaming potrà scegliere la pellicola più adatta tra generi diversi, dall’animazione alla commedia italiana. A seguire potete leggere una guida con i titoli più interessanti in arrivo nelle prossime settimane. Un mondo a parte Disponibile dal 22024, ilvede come protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Scritto da Riccardo Milani, al centro della trama c’è la storia di Michele, un insegnante di una scuola romana che si sente insoddisfatto della sua vita professionale. L’uomo sceglie di dare una svolta alla propria esistenza e si trasferisce in un piccolo paese nel cuore del parco nazionale d'Abruzzo.