Gubbio-Ternana oggi in tv | canale orario e streaming Serie C 2024 2025

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 20:45 di, sabato 7 settembrescenderanno in campo in occasione della terza giornata del girone B di. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale al 2019, quando il match di ritorno finì 1-1, dopo il 3-0 dell’andata a favore della. Al “Barbetti” è un derby che vale tanto. Il settore ospite è sold out (1.175 biglietti venduti), ma l’entusiasmo è alle stelle soprattutto in casa, che si ritrova in testa a punteggio pieno con due vittorie di misura su Sestri Levante e Lucchese. Ladel debuttante Ignazio Abate, dopo la sconfitta all’esordio casalingo col Pescara, vuole dare continuità alla vittoria esterna col Pontedera. Aspettando l’incrocio col Perugia (tre squadre umbre in C mancavano da 30 anni), spazio al primo derby di questa stagione nel girone B.