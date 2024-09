Forza Italia Martusciello | Parte la campagna d’ascolto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) “Entro giugno 2025 sarò stato almeno 3 volte in ogni comune della Campania. Visiterò tutti i 550 comuni, parlerò con i cittadini e le istituzioni. Posterò le foto di ogni cartello stradale con me affianco per qualunque incontro farò”. Così, in una nota, il coordinatore regionale diin Campania, Fulvio. “Unadi ascolto possente perché non esisterà più una Campania divisa tra zone interne e fascia costiera. Sarò il rappresentate di ogni comune”, sottolinea. L'articololaproviene da Ildenaro.it.