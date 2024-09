EDOARDO FERRARIO al Politeama Rossetti di Trieste il 13 gennaio 2025 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 7 settembre 2024) Comico, attore, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, doppiatore,si è affermato al grande pubblico come una delle voci e dei volti più brillanti e originali della stand up italiana. Dopo una lunga gavetta che lo ha visto, già dal 2012, in televisione e radio (Un Due Tre Stella, La prova dell’otto, Quelli che il Calcio, Black Out, etc.), nel 2019 è stato il primo italiano a realizzare un Comedy Special per Netflix e nello stesso ha iniziato a esibirsi anche nei club europei (Londra, Berlino, Amsterdam) con lo spettacolo “Diamoci un tono”, che è poi approdato su Rai Play e su Rai 3.