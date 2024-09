Calcio Coppa Marche Prima e Seconda Categoria 24 25 i risultati della prima giornata del primo turno

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Prime gare di stagione (IN AGGIORNAMENTO) VALLESINA, 7 settembre 2024 –diper lainteressanti e, come al solito, anche tante sorprese. Le squadre sono ovviamnete in rodaggio ma le prime indicazioni sono state importanti per gli allenatori che stanno cercando di plasmare ed amalgamare le loro squadre.– sabato 7 settembre ore 15.30 Ostra-Olimpia Marzocca 2-1 – Mancini di Pesaro (riposa: Castelleonese) Castelbellino-Argignano 3-2 reti: 2 Rossetti (C), Simonetti (C), Ferretti (A), Orfei (A) (riposa: Sampaolese) CASTELBELLINO: Boria, Simonetti M., Menotti, Monno, Fioranelli, Musumeci, Morra, Simonetti D., Rossetti, Madonna, Idemudia. All. Togni – A disp. Maldini, Boria M.