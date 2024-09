Buongiorno come Kim? | dibattito aperto in diretta la sentenza di Del Genio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Già si può mettere in piedi un paragona tra AlessandroMin-Jae? Ne ha parlato inPaolo Del. Alessandroè arrivato a Napoli con la consapevolezza di dover diventare nel minor tempo possibile il pilastro della difesa azzurra. Lo scorso anno sono state troppe ed evidente le lacune della fase difensiva, e proprio da lì il club ha cominciato a lavorare per migliorare per consegnare ad Antonio Conte una rosa competitiva in tutti i suoi settori. Rafa Marin esono stati i primi innesti, gli adii di Ostigard e Natan hanno completato il quadro; senza dimenticare, poi, che proprio nella mente dell’allenatore era già chiaro che si sarebbe cambiato anche l’assetto tattico, passando cosi alla difesa a tre.