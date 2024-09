Ascoli val bene un' oliva Nel cuore della città a provare le migliori ascolane farcite

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 7 settembre 2024) Va beh,Piceno vale di per sé la visita tra monumenti e dintorni. Quello che vi consigliamo, però, è un “giro delle”, nel senso delle olivefritte a partire da quella splendida drupa che è l’Ascolana Tenera. Laè tutta da vedere, da girare e da godere. Se poi volete fare un mordi e fuggi, potete muovervi intorno alla splendida Piazza del Popolo per un assaggio – più o meno veloce: questo dipende da voi e dal tempo a disposizione – sia dell’arte cittadina sia dell’arte delle olive. Nel raggio di pochi metri, infatti, è concentrata sia la monumentalità cittadina che la realizzazione artigianale delle olive. I monumenti andate a scoprirveli da soli; qui vi diamo tre chicche per una “orizzontale” diin cui degustare il meglio che la piazza offre.