Ascoli al Del Duca manca il tifo organizzato Ma retrocessione e crisi non fermano l’amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Mariotti L’prova a ripartire tra le indelebili ferite inferte dallae il tentativo di riconquistare una piazza quasi interamente sfiduciata. A distanza di dieci anni esatti dall’ultima occasione lo storico club di corso Vittorio Emanuele torna a fare i conti con quella tanto esecrata serie C. A tracciare un solco netto tra il prima e il dopo è stata la fatidica serata del 10 maggio quando, nonostante la triste vittoria per 2-1 sul Pisa, il Picchio fu costretto a fare ugualmente i conti con l’inevitabile condanna. Il triplice fischio finale diede vita prima all’ennesima furente contestazione, poi a una delle guerriglie più feroci mai avvenute all’esterno dello storico Del. La rabbia e il dolore di un’interaseria sfociarono in una serie di selvaggi tafferugli capaci di generare un bilancio pesantissimo.