Ajax-Fiorentina oggi in tv | finale primo turno preliminare Women’s Champions League 2024 2025

(Di sabato 7 settembre 2024) Alle 16:00 di, sabato 7 settembre, a Brondby lasfiderà l’nelladel mini torneo valevole per ildi qualificazione alla prossima. A questa fase del percorso piazzate hanno partecipato 16 squadre: le seconde classificate delle federazioni dal 16° posto in poi nel ranking e le terze classificate delle federazioni dal 1° al 6° posto nel ranking. L’urna ha quindi sorteggiato quattro minitornei a eliminazione diretta da quattro club ciascuno. Laha battuto il Brondby 1-0 e ha guadagnato il pass per la sfida contro l’, che a sua volta ha superato 4-1 il Kolos Kovalivka. Le vincitrici delle quattro finali si qualificheranno al secondo, dove sono presenti di diritto sei squadre (Paris Saint-Germain, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus e Häcken).