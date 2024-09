Virtus test in Sardegna Scoglio Gran Canaria per Clyburn e Morgan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) E’ unacon qualche assenza illustre quella che questa sera (ore 21) affronterà ilper la seconda semifinale della quattordicesima edizione del torneo "City of Cagliari" che si disputerà al PalaPirastu, storico impianto del capoluogo sardo. Alle già previste assenze di Devontae Cacok e di Andrej Grazulis, entrambi ancora impegnati nei rispettivi cammini di riabilitazione, si aggiungono quelle di Marco Belinelli e di Isaia Cordinier. I due in questi primi giorni della preparazione hanno accusato qualche acciacco e, per non correre il rischio di trasformare queste noie in veri e propri problemi, sono rimasti a Bologna per rimettersi in ordine fisicamente. Toko Shengelia raggiungerà solo nella giornata di oggi la squadra in, dato che ieri ha preso parte alla partita che si è giocata in memoria di Dranzen Petrovic.