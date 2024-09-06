Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 20:30 (Di venerdì 6 settembre 2024) Viabilità DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SU RAMPA D’IMMISSIONE A90 RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA DIREZIONE LATINA SU VIA CASILINA CODE ALTEZZA VIA BORGHESIANA VERSO Roma SULLA COLOMBO CODE ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 19. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO IN USCITA SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SU RAMPA D’IMMISSIONE A90 RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA CASAL BRUNORI DIREZIONE LATINA SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE DI 6 KM IN AUMENTO PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NETTUNENSE VERSO ALBANO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SU VIA CASILINA CODE ALTEZZA VIA BORGHESIANA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA CASAL BRUNORI DIREZIONE LATINA SULL’A1 ROMA NAPOLI CODE DI 6 KM IN AUMENTO PER INCIDENTE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA NETTUNENSE VERSO ALBANO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E CASILINA, ALTEZZA NOMENTANA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SULL’AURELIA CODE ALTEZZA RACCORDO IN USCITA SU VIA CASILINA CODE ALTEZZA VIA BORGHESIANA VERSO ROMA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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