UCI Cinemas presenta i prezzi delle nuove Cinefans

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 6 settembre 2024) UCIhato in questi giorni le nuovissime, le card pre-caricate utilizzabili in tutto il circuito. Le dueofferte sonoPlus eLuxe, la prima con un prezzo di 39 euro, la seconda 49. Ma andiamo nel dettaglio della nuovissima offerta targata UCI. Dieci ingressi, utilizzabili nei sei mesi successivi all’acquisto, per gli spettacoli in 2D e 3D nelle multisale del Circuito dal lunedì alla domenica. È questa l’offerta pensata da UCI per tutti gli appassionati di cinema che vogliono vivere, da soli o in compagnia di famigliari e amici, le emozioni che solo il grande schermo è in grado di offrire. Per farlo, basterà acquistare l’esclusivaÂPlus, disponibile al prezzo speciale di 39 euro sul sito https://shop.uci.it/ dal 5 al 18 settembre.