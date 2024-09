Trobbia e Molgora sotto controllo Ridotta la portata del Naviglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Strade allagate in tutta la zona, box e pianterreni allagati fra Pioltello e Cernusco, disagi alla circolazione. Anche la Martesana flagellata dal maltempo di ieri mattina. E nella “zona rossa“ andata sott’acqua nel maggio scorso, in particolare nell’area di Villa Fornaci fra Bellinzago e Gessate, sono scattate, sin dall’alba, le misure antiesondazione: monitorati speciali Trobbie e, responsabili dei disastri primaverili, messa in funzione ls vasca di laminazione di Inzago,ladelMartesana. Le squadre del Consorzio del Canale Est Ticino Villoresi in azione dall’alba: alle 4 e mezza della notte la prima manovra di riduzione che ha ridotto laa 10 metri cubi al secondo, ulteriore riduzione a 5 alle due del pomeriggio, in previsione di nuovi possibili rovesci. La vasca di Inzago è stata attivata intorno alle due del pomeriggio.