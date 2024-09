Tim Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada torna all’Arena di Verona | ecco chi ci sarà sul palco nelle due puntate su Rai Uno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Timdiventa “maggiorenne” e compie 18 anni con una festa dellaa venerdì 13 e sabato 14 settembre in diretta ddie in prima serata su Rai 1, con, per la tredicesima volta insieme. Ai due eventi parteciperanno anche Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu. Verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione Fimi/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Non mancheranno poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2023 e settembre 2024.